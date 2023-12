Genoa-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Genoa-Juventus, match della sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. I bianconeri vogliono riprendersi per due serate la vetta della classifica e per farlo devono vincere in casa del Grifone, in un periodo non splendido ma comunque squadra assai insidiosa per essere una neopromossa. Chi la spunterà al Ferraris? Appuntamento alle ore 20.45 di venerdì 15 dicembre.

Genoa-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Ambrosini.