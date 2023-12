LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi, venerdì 15 dicembre 2023: numeri, vincite e montepremi in DIRETTA

Nuova estrazione oggi, venerdì 15 dicembre 2023, per quanto concerne i due concorsi di Lotto e Superenalotto. Si comincia questa sera alle ore 20 con l’estrazione del Lotto, di cui vi mostriamo le undici cinquine vincenti, vale a dire le dieci ruote locali e quella Nazionale. Successivamente torna l’appuntamento con l’estrazione del Superenalotto, con il sestetto di oggi e compresi il numero Jolly e quello Superstar. Infine, andremo a scoprire le vincite della serata, molto attese in quanto il montepremi per il “6” è altissimo e gli scommettitori sperano di essere baciati dalla Dea bendata. Di seguito ecco allora le estrazioni di stasera.

Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale con i numeri estratti dalla Sala Belli di Roma.

ESTRAZIONE LOTTO

BARI 81 26 82 36 57

CAGLIARI 25 17 56 73 33

FIRENZE 20 5 19 24 46

GENOVA 81 57 90 13 23

MILANO 14 3 61 64 70

NAPOLI 90 18 21 52 5

PALERMO 61 70 56 54 76

ROMA 10 19 32 78 56

TORINO 50 48 8 82 16

VENEZIA 1 78 37 16 56

NAZIONALE 27 38 12 90 11

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO

COMBINAZIONE VINCENTE

63 71 83 52 89 67

NUMERO JOLLY

23

NUMERO SUPERSTAR

46

QUOTE

punti 6 0 € 0,00

punti 5+1 0 € 0,00

punti 5 2 € 63.337,19

punti 4 301 € 430,69

punti 3 11.465 € 33,93

punti 2 190.199 € 6,34