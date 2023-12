Nations League, Giacinti: “Andremo a prendere il secondo posto”

Le Azzurre si preparano ad affrontare la Svizzera martedì alle ore 19. Il match potrebbe essere decisivo per la conquista del secondo posto nel girone di Nations League. L’Italia dovrà battere la Svizzera, nella speranza di sconfitta della Svezia contro le Furie Rosse. Se le scandinave dovessero perdere, le Azzurre si potrebbero accontentare di un pareggio. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha affermato: “Il grande lavoro di Andrea Soncin sta facendo riscoprire il senso di appartenenza verso questa maglia. Il Ct sta ottenendo grandissimi risultati, faccio i complimenti a lui e a tutto lo staff. È stata una ricostruzione rapida e, come successo per la Nazionale maschile, anche in questo caso l’azzurro ha trionfato. Le ragazze si sono riunite, dimostrando orgoglio e determinazione nell’affrontare un girone difficilissimo dove sono presenti le prime due selezioni del ranking FIFA”.

Parla anche Catena, numero 10 della Nazionale: “Affronteremo la Svizzera con una spinta in più e con la voglia di compiere un’altra impresa; ognuna di noi è pronta a dare il proprio contributo. Il segreto di questa squadra è che ci sentiamo tutte partecipi e riusciamo a lavorare dando il massimo in ogni allenamento”. Infine, le parole di Giacinti: “Due giorni fa siamo riuscite a mettere in campo tutto il nostro cuore, che ci ha dato quel qualcosa in più per riuscire a portare a casa uno storico successo; nell’abbraccio finale erano racchiuse la nostra fragilità e la nostra forza. Abbiamo ricevuto tante critiche dopo il Mondiale, ma volevamo far ricredere la gente e dare una grande gioia a chi ci ha sempre sostenuto. Il nostro obiettivo è solo uno: portare in alto l’Italia. E ora vogliamo andare a prenderci il secondo posto”.