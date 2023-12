Sorteggi Euro 2024: trovato il colpevole dei gemiti sessuali

Sabato sono stati sorteggiati i gironi dei prossimi Europei di calcio 2024. Tra i momenti più importanti della cerimonia si sono sentiti suoni sessuali per diversi istanti. Molte delle persone che hanno seguito la diretta si sono rese conto che qualcosa non andava. E all’Elbphilharmonie di Amburgo, dove si è svolto l’evento, tutti sono rimasti sbalorditi da ciò che hanno sentito.

Giorgio Marchetti, direttore delle competizioni e vicepresidente della UEFA, aveva appena mostrato il segna-nome della Svizzera, quando si è dovuto fermare per scusarsi per il rumore che si sentiva: “Si sente un rumore strano, ma ha già smesso“. Il suono, che era una specie di lamento, ricomparve, e Marchetti continuò come se nulla fosse successo. I volti degli invitati per sorteggiare furono pura poesia.

Lo YouTuber Daniel Jarvis ha riconosciuto la paternità dello scherzo. Lo streamer ha parlato attraverso il suo account X (Twitter). Ha detto ai telespettatori che è stata sua la ‘colpa’: “Siamo stati noi. Abbiamo messo lì un telefono, lo abbiamo chiamato e la suoneria era un gemito sessuale“. Lo aveva già fatto nell’anteprima della partita di FA Cup tra Liverpool e Wolverhampton, quella volta trasmessa dalla BBC.

Gareth Southgate, allenatore dell’Inghilterra, è stato interrogato sull’incidente: “Suppongo fosse una specie di scherzo, ma era difficile capire veramente di cosa si trattasse“.