Fiorentina-Salernitana 3-0, Italiano: “Grande approccio, i ragazzi hanno capito l’importanza di questi 3 punti”

“Un grande approccio e grande primo tempo, in campionato dovevamo tornare a rifare punti e ci siamo riusciti con un ottima prestazione andando in gol con gli attaccanti e con gli esterni. Abbiamo anche avuto poco tempo per prepararla dopo il giovedì di Conference”. Un soddisfatto Vincenzo Italiano parla in questo modo dopo il netto successo per 3-0 ai danni della Salernitana. “I ragazzi hanno tutti fatto bene quest’oggi. Hanno lavorato da squadra matura e da squadra vera, questa classifica necessitava di una prestazione di alto livello”, ha aggiunto. “Questo stadio ti trascina e ti spinge forte. In casa dobbiamo far valere questo 12° uomo in campo. Vogliamo sempre giocare con questo clima e con questo clima infuocato”, ha concluso.