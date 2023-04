Nardi-Vacherot oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Luca Nardi affronterà Valentin Vacherot nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Reduce da due incredibili incontri nel tabellone cadetto contro Lestienne ed Otte, e dalla conseguente prima qualificazioni ottenuta in un torneo di questo livello, il giovane classe ’03 proverà a sfruttare questo buon sorteggio. Il monegasco, entrato grazie ad una wild card, è un giocatore che nel 2022 ha vissuto la sua migliore stagione in carriera, ma in questi primi mesi ha faticato a confermarsi, uscendo dai primi 300 della classifica mondiale. Il talento di Luca è certamente superiore, ma conosciamo anche i suoi alti e bassi. Quella di oggi sarà una prova importante specialmente sotto il piano mentale.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Nardi e Vacherot scenderanno in campo oggi, martedì 11 aprile, come 2°match a partire dalle 11:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di secondo turno tra Nardi e Vacherot garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.