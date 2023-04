Musetti-Kecmanovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Lorenzo Musetti affronterà Miomir Kecmanovic nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in partenza sui campi in terra battuta del Principato. Il tennista azzurro non sta vivendo un momento facile, ma spera di ripartire proprio dalla sua amata terra rossa e magari quella di Montecarlo, dove l’anno scorso si spinse fino al terzo turno. Nell’ultimo torneo disputato, a Marrakech, è arrivata una vittoria ai danni di Gaston prima di un’altra deludente sconfitta per mano di Muller. Inoltre, all’esordio a Montecarlo il compito non sarà facile dato che dovrà vedersela contro Kecmanovic, recente protagonista all’Estoril e già top 30 della Race. Musetti ha però vinto l’unico precedente, lo scorso anno a Napoli, e secondo i bookmakers partirà leggermente favorito.

Musetti e Kecmanovic scenderanno in campo martedì 11 aprile con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue la kermesse monegasca attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sportface.it monitorerà il match di Musetti garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito fornirà inoltre aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata del primo Masters 1000 stagionale sul rosso.