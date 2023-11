LIVE – Nardi-Fils, Next Gen Atp Finals 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Nardi-Fils, primo match della fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2023. Dopo anni di grande tennis a Milano, il torneo riservato ai migliori giovani del circuito si sposta in Arabia Saudita, e più precisamente a Jeddah. Luca Nardi, pesarese classe ’03, è insieme a Flavio Cobolli uno dei due italiani che è riuscito a qualificarsi tra i migliori otto under 21 della stagione che sta giungendo al termine. Esordio molto complicato all’esordio contro il talentuoso francese che è il grande favorito della vigilia. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Nardi e Fils pianificati come primo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 13.00 italiane (le 15.00 locali).

COME SEGUIRE NARDI-FILS IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

GIRONI

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

LIVE NARDI-FILS