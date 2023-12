Napoli, sui social prima del Braga: “Ci aspetta una nuova sfida, tutti insieme”

Il Napoli, all’indomani della sconfitta contro la Juventus per 1-0, lancia la carica in vista della prossima sfida di Champions League, che si giocherà contro il Braga. Sul profilo X della squadra campione d’Italia si legge: “Ci aspetta una nuova sfida, tutti insieme. UNITI”. L’incontro sarà decisivo per riuscire ad accedere agli ottavi di finale, con Real Madrid in testa al girone e Union Berlino già eliminato. Il Napoli ha a disposizione due risultati su tre per avere la certezza matematica di passare il turno, con inclusa la sconfitta per 0-1.

Ci aspetta una nuova sfida, tutti insieme. UNITI 💪 Fai sentire il tuo sostegno al Maradona: https://t.co/JAsKjhktrx 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/mELw9IZ4hR — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 9, 2023