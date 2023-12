Sci di fondo, Coppa del Mondo 2023/2024: Klaebo vince la sprint di Ostersund, Pellegrino out in qualificazione

Trionfo di Johannes Klaebo a Ostersund, nella sprint in tecnica classica di Coppa del Mondo 2023/2024 di sci di fondo. Spettacolo puro nella finale maschile. Klaebo toccato nell’orgoglio resite all’attacco di Schoonmaker e poi se ne va in solitaria e ottiene la prima vittoria stagionale. Secondo posto per il norvegese Valnes, terzo posto per Schoonmaker e quarto Valnes.

La gara di Federico Pellegrino ha un amarissimo epilogo: viene eliminato in qualificazione con il 31esimo tempo a 0″03 da Davide Graz, che si salva e si qualifica per la prima volta in stagione. Fuori clamorosamente anche Richard Jouve, secondo nell’opening stagionale. Elia Barp chiude la sua gara nelle qualificazioni, terminando in 46esima posizione a +12″8″. Nell’ultima batteria dei quarti di finale Valnes al fotofinish batte Klaebo, Graz mette tutto quello che ha nel finale ed è quarto, quindi ripescabile alle spalle di Niskanen. L’azzurro però è fuori, eliminato da Goldberg.

COPPA DEL MONDO 2023/2024: TUTTE LE TAPPE E LE LOCALITÀ

Nella prova femminile è dominio nordico, vince ancora Emma Ribon. Sulle nevi di casa la svedese vince una gara complicata con una volata tutta di testa, secondo posto in rimonta per la norvegese Skistad e terza piazza per la svedese Svahn. Deludenti le statunitensi, quarta Brennan e quinta Diggins.

Caterina Ganz chiude le qualificazioni con un ottimo ottavo tempo a +6″6, guadagnando punti in Coppa del Mondo. Nella sua batteria di quarti di finale, l’azzurra è brillantemente in testa dopo la salita, ma nel finale perde posizioni e conclude quinta.