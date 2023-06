Napoli-Sampdoria, Spalletti: “Lasciare ora è un atto d’amore”

Luciano Spalletti si è presentato per l’ultima conferenza stampa alla vigilia della 38esima giornata di Serie A. Come prevedibile, più che un’analisi del match contro la Sampdoria, che sarà una vera e propria celebrazione di quest’indimenticabile annata, per il tecnico toscano è stata l’occasione per commentare il suo addio e le sue emozioni: “Napoli non va immaginata, perché è molto di più dell’immaginazione, Napoli va vissuta! Probabilmente sono sempre stato un po’ napoletano. Lasciare ora è un autentico atto d’amore. Ho speso tutto quello che avevo. Non ho più le energie per essere all’altezza di ciò che si ama”, ha dichiarato. “Ringrazio tutti quelli che ho incontrato in questi due anni indimenticabili, dagli addetti ai lavori ai giocatori – ha proseguito -. I ragazzi fino all’ultimo hanno messo entusiasmo e qualità negli allenamenti. Da queste cose si capisce perché questa squadra avrà un grande futuro”.

Sul rapporto con il presidente De Laurentiis e il futuro in panchina del Napoli: “Con il presidente non c’è divisione, nessuno deve annullare l’altro: abbiamo lavorato benissimo insieme. Questo deve restare. I consigli sul successore non spetta a me darli”.