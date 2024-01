Napoli, Meluso: “Supercoppa importante, darebbe spinta emotiva alla squadra”

Il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso parla prima della finale di Supercoppa contro l’Inter: “Questo trofeo è molto importante, ci teniamo a farlo nostro. Sicuramente la vittoria darebbe una spinta emotiva per il campionato e nella partita contro il Barcellona. Siamo rimaneggiati, Mario Rui non è al 100%, ci sono state alcune defezioni, due giocatori sono in Coppa d’Africa. Politano diceva che si parte cinquanta e cinquanta, questo è lo spirito. Mazzarri ha sostituito Mario Rui con Zerbin? Sì, ha forza fisica e resistenza. La scelta è probabilmente ricaduta su di lui per non schiacciarsi dietro. L‘allenatore conosce sempre più le personalità dei giocatori, è una decisione che condivido. Futuro di Zerbin? Se dovesse andare in prestito si tratterebbe di prestito secco, ma prima pensiamo alla partita di oggi“.