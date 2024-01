Le big italiane con la difesa a tre, Spalletti: “Mi crea un po’ di rompicapo”

“Finale corretta per quanto visto l’anno scorso, Inter e Napoli meritano di giocarla come extra time dello scorso anno”. Così Luciano Spalletti direttamente da Riad ai microfoni di Sportmediaset prima della finale di Supercoppa Italiana tra l’Inter e il Napoli, le sue ultime due panchine in Italia: “Le big della Serie A giocano a tre? Mi crea un po’ di rompicapo, però non mi piace perdere i due esterni offensivi molto alti e l’ampiezza della squadra, quella cosa che di solito non è marcabile”.