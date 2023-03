Napoli-Lazio stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli e Lazio, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Questo fine settimana di campionato parte con un big match tra i campani e i laziali. La squadra di Spalletti vuole continuare il suo pazzesco percorso, continuando ad allungare su tutte le avversarie, mentre Sarri torna a Napoli nella speranza di ottenere punti importanti per la corsa alla qualificazione alle coppe europee. La sfida è in programma oggi, venerdì 3 marzo alle 20:45 allo Maradona del capoluogo campano. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.