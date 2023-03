Fiorentina-Milan, Pioli: “Stessi principi di gioco, sarà gara difficile. Brahim? Non sarà disponibile”

Stefano Pioli ha parlato nella consueta conferenza stampa pre gara, alla vigilia della sfida del Franchi contro la Fiorentina: “Sono una squadra forte, giocano un bel calcio. Hanno degli ottimi giocatori, con gamba e qualità, avremo sicuramente dei momenti di sofferenza. A livello di principi ci assomigliamo: sono veloci, aggressivi e ci daranno filo da torcere. Inoltre Italiano penso che sia uno dei migliori ‘giovani allenatori’ in circolazione”. il tecnico rossonero ha poi proseguito: “La squadra sta avendo un ottimo spirito, è chiaro che le vittorie ti danno certezze ed energie. Si stanno tutti allenando benissimo con concentrazione e disponibilità. Abbiamo avuto una settimana positiva, l’importante è insistere così. Il Campionato è ancora lungo, dobbiamo avere l’atteggiamento mentale di pensare di poter vincere tutte le partite”.

Poi ha proseguito: “Domani giocherà Charles perché Brahim ha avuto una leggera distorsione al ginocchio e non sarà disponibile, faremo di tutto per recuperarlo prima del Tottenham. Malick è entrato bene in squadra. E’ molto giovane ma con ottime caratteristiche, può diventare un difensore di livello. Ibra titolare? Potrebbe esserlo anche adesso, pur non avendo 90 minuti nelle gambe. Tutti vorrebbero rivederlo in campo dal primo minuito, il suo rientro è molto importante per tutti. Inoltre domani saranno riconvocati Calabria e Florenzi“. Pioli ha poi concluso: “A Firenze per me è sempre una partita speciale. Domani è il 4 marzo e ricordiamo Davide Astori, penserò ancora di più a lui. Era una persona di una serenità e positività incredibile, sarà una partita particolare a livello di emozioni”.