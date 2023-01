Napoli-Juventus, Spalletti in conferenza stampa: data, orario, diretta tv e streaming

Il programma, con l’orario e la diretta tv della conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista di Napoli-Juventus, match valido per la diciottesima giornata della Serie A 2022/2023. Gli azzurri tornano in campo dopo la vittoria in casa della Sampdoria. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti questo pomeriggio, giovedì 12 gennaio, a partire dalle ore 15. La conferenza stampa potrà essere seguita su Sky Sport 24 e su Radio Kiss Kiss. Sportface vi offrirà una diretta testuale dell’evento.

LA DIRETTA TESTUALE