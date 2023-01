Highlights e gol Milan-Torino 0-1 dts: ottavi Coppa Italia 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 44

Il video con gli highlights e i gol di Milan-Torino 0-1 dts, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Al Meazza nel primo tempo uno sfortunato De Ketelaere colpisce il palo, mentre nella ripresa i rossoneri faticano più del previsto, quindi possono dar vita a un gran forcing nel finale in seguito al rosso per Djidji. La partita si prolunga ai supplementari e qui, a sei minuti dai rigori, la sblocca Adopo in contropiede. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE