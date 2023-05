Napoli, Gazzetta: Spalletti e De Laurentiis trattano un biennale

Il Napoli e Luciano Spalletti continuano a trattare il rinnovo. Nella cena andata in scena ieri a Castel Volturno tra il tecnico e il presidente Aurelio De Laurentiis, secondo quanto apprende la Gazzetta dello Sport, il patron del club partenopeo avrebbe intenzione di trattenere Spalletti sulla panchina del Napoli per altri due anni. L’accordo potrebbe trovarsi attorno ai 3,5/4 milioni per un biennale.