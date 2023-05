MotoGP, griglia di partenza GP Francia Le Mans 2023: risultati e classifica qualifiche

La griglia di partenza della sprint race e del Gran Premio di Francia a Le Mans 2023, dove si disputa il quinto weekend del Mondiale di MotoGP. In attesa del Q2 che decreterà la griglia di partenza delle prime quattro file coi migliori dodici a giocarsi la pole, superano un combattutissimo Q1 Luca Marini (Ducati) e Augusto Fernandez (KTM), delusione per Fabio Quartararo che è il primo degli esclusi. Di seguito ecco la griglia in costante aggiornamento.

MOTOGP – GRIGLIA DI PARTENZA GP LE MANS 2023

PRIMA FILA

1.

2.

3.

SECONDA FILA

4.

5.

6.

TERZA FILA

7.

8.

9.

QUARTA FILA

10.

11.

12.

QUINTA FILA

13. F. Quartararo (Yamaha)

14. T. Nakagami (Honda)

15. F. Di Giannantonio (Ducati)

SESTA FILA

16. J. Mir (Honda)

17. F. Morbidelli (Yamaha)

18. A. Rins (Honda)

SETTIMA FILA

19. D. Petrucci (Ducati)

20. L. Savadori (Aprilia)

21. J. Folger (KTM)