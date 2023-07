Napoli, Gazzetta: De Laurentiis ha offerto la posizione di direttore sportivo a Frederic Massara

Il Napoli è sempre alla ricerca del suo prossimo direttore sportivo dopo l’addio a Cristiano Giuntoli e ora il nome che si fa largo è quello di Frederic Massara. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex ds del Milan è stato avvistato una settimana fa nella sede legale del Napoli da Aurelio De Laurentiis per discutere di un possibile sbarco ai piedi del Vesuvio. Il Napoli gli ha proposto un accordo pluriennale e il d.s. si è preso del tempo per valutare l’offerta. Nel frattempo il mercato continueranno a portarlo avanti il presidente in prima persona e il d.g. Andrea Chiavelli, in contatto costante col tecnico Rudi Garcia. Proprio il tecnico francese – che conosce Massara dai tempi della Roma – sarebbe lo sponsor principale della candidatura del dirigente piemontese.