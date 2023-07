Legge antipirateria approvata in Senato, soddisfazione per Sky e Dazn: “Passo decisivo, si tutelano i tifosi”

L’amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, ha commentato con soddisfazione la notizia dell’approvazione in Senato della Legge antipirateria. “Si tratta di un passo decisivo per contrastare il fenomeno della pirateria, che danneggia l’industria creativa e sportiva, distruggendo posti di lavoro e favorendo la criminalità organizzata – spiega Duilio – Con questo provvedimento sarà più facile riaffermare la legalità per tutelare coloro che usufruiscono in maniera legittima dei contenuti, contrastando un fenomeno ancora molto diffuso.” La legge è stata approvata dall’aula di Palazzo Madama con 140 voti a favore.

Sul tema si è espresso anche Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia: “I nuovi poteri attribuiti ad Agcom saranno importanti ed efficaci, siamo molto soddisfatti. Si combatte una forma di criminalità che è dannosa anche per i clienti stessi, proteggeremo i tifosi proteggendo il diritto d’autore. Siamo pronti a collaborare, questa legge ci porrà all’avanguardia in Europa per la lotta alla pirateria.”