Napoli, il direttore della Saudi Pro League: “Osimhen si troverebbe benissimo qui”

Il Director of football della Saudi Pro League, Michael Emenalo, che di base si occupa di gestire gli obiettivi di mercato della lega saudita, ha parlato dell’attaccante del Napoli, Victor Osimhen. Ecco le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport:

“Osimhen è nigeriano come me. Per me è un grande, un fantastico artista del calcio. Se lo vorrei qui in questa lega? Certo, mi piacerebbe. Sono sicuro che si troverebbe a meraviglia. Sono certo che il Napoli se la caverà, supererà la cosa e potrà trovare un altro nigeriano altrettanto forte”.

Sempre la rosea, in mattinata, riportava come si è arrivati intanto alla volata finale per il rinnovo di contratto.