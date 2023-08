Jannik Sinner in semifinale nel Masters 1000 Toronto 2023: montepremi e nuovo ranking

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale del Masters 1000 di Toronto 2023. L’azzurro ha sconfitto in tre set Gael Monfils e ora attende nel penultimo atto del torneo canadese Tommy. Un altro piccolo step verso l’alto per il nostro giocatore, che conquista la quarta semifinale in un 1000 quest’anno dopo esserci già riuscito sul cemento di Indian Wells e Miami e sul rosso di Monte-Carlo. Per quanto riguarda i numeri, Sinner si è assicurato ben 360 punti del ranking maschile, per un totale di 4085 punti che al momento, però, continuano a valere l’ottava posizione in classifica; il balzo, Jannik, lo compie nella classifica race, dove sale in quarta posizione e vede la qualificazione alle ATP Finals di Torino sempre più vicina. Jannik porta a casa anche € 276.850.

MONTEPREMI ATP MASTERS 1000 TORONTO 2023

PRIMO TURNO – € 23.990 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 43.310 (45 punti)

TERZO TURNO – € 80.770 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 151.010 (180 punti)

SEMIFINALI – € 276.850 (360 punti)

FINALISTA – € 506.290 (600 punti)

VINCITORE – € 927.151 (1000 punti)