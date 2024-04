Mutua Madrid Open 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 26 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined Masters 1000 e Wta di Madrid per la giornata di venerdì 26 aprile. Incontri di secondo turno per entrambi i tabelloni, con ancora tanti italiani impegnati. Si parte dalle 11:00 con Bronzetti-Rybakina e Musetti-Seyboth Wild, poi sarà il turno di Jasmine Paolini e nel tardo pomeriggio scenderà in campo anche Luciano Darderi. Esordio per Carlos Alcaraz dopo circa un mese di assenza. Di seguito il programma completo.

MANOLO SANTANA STADIUM

Ore 11:00 – Bronzetti vs (4) Rybakina

a seguire – Linette vs (2) Sabalenka

a seguire – Shevchenko vs (2) Alcaraz

Non prima delle 20:00 – Coric vs (4) Zverev

a seguire – (13) Collins vs (Q) Danilovic

ARANTXA SANCHEZ STADIUM

Ore 11:00 – (7) Rublev vs (Q) Bagnis

a seguire – (WC) Shang vs (27) Davidovich Fokina

a seguire – (6) Zheng vs Putintseva

a seguire – (7) Vondrousova vs Rogers

a seguire – Navone vs (11) Rune

STADIUM 3

Ore 11:00 – (20) Pavlyuchenkova vs (LL) Saville

a seguire – Bucsa vs (10) Kasatkina

a seguire – (8) Hurkacz vs Draper

a seguire – Darderi vs (12) Fritz

a seguire – Munar vs (23) Struff

COURT 5

Ore 11:00 – (21) Garcia vs Xin.Wang

a seguire – (12) Paolini vs (WC) Jimenez Kasintseva

COURT 6

Ore 11:00 – Marozsan vs (21) Cerundolo

a seguire – Altmaier vs (31) Fils

a seguire – (18) Baez vs Van Assche

a seguire – (13) Humbert vs van De Zandschulp

COURT 7

Or 11:00 – (28) Musetti vs Seyboth Wild

a seguire – (14) Alexandrova vs Krueger

a seguire – (25) Kostyuk vs Sherif

COURT 8

Ore 11:00 – Andreeva vs (29) Noskova

a seguire – Dolehide vs Kalinina

a seguire – (Q) Bejlek vs (24) Kalinskaya