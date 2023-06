Musk contro Zuckerberg invitati a sfidarsi al Colosseo? Il Ministero della Cultura smentisce

Elon Musk contro Mark Zuckerberg al Colosseo? Idea suggestiva per i due magnati, che da settimane si stuzzicano su una possibile sfida nel ring. che è rimbalzata in tutto il mondo questa mattina dopo un articolo di TMZ, secondo cui il “il ministro della Cultura ha contattato Zuckerberg qualche giorno fa per mettere in scena quello che potrebbe essere il più grande combattimento nella storia del mondo nell’arena più leggendaria della storia”. Lo stesso Musk all’alba italiana aveva commentato su twitter: “Ci sono possibilità che si faccia al Colosseo”.

Nelle ultime ore è però arrivata la smentita da parte del ministero della Cultura, contattato da Corriere della Sera e Open. “Non c’è stato alcun contatto formale da parte del ministero ne tantomeno alcun atto scritto, anche se la notizia appare gustosa è infondata. Il Colosseo viene concesso, non da oggi, per eventi a pagamento di alto profilo quasi sempre a scopo benefico. Ogni richiesta viene valutata attentamente dalla direzione del Parco archeologico e non compete all’organo politico. Se Zuckerberg e Musk volessero esibirsi nel Colosseo dovrebbero fare una sfida non violenta. Magari una sorta di certamen , un duello a colpi di versi in latino. E dovrebbero assicurare un congruo contributo economico da devolvere alla tutela del patrimonio storico italiano e magari una quota all’Emilia Romagna”.