Fiorentina, Renzi: “Commisso va ringraziato per il Viola Park”

“Io penso che Rocco Commisso abbia speso soldi, neanche pochi, per fare un bellissimo progetto col Viola Park che sarà il miglior centro sportivo d’Italia. La Fiorentina, se non ho capito male, andrà in ritiro lì. In tre anni e mezzo il Viola Park è nato, quindi a Commisso va detto grazie, e si è anche capitalizzato la società, con il progetto di un architetto fiorentino (Marco Casamonti, ndr). Ma io con Commisso posso parlare di calcio, non di amministrazione”. Lo ha detto il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso di una conferenza stampa in svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze.

“Se si cambia la legge e si permette l’abbattimento delle curve dello stadio ‘Franchi’, il progetto Casamonti si fa”, ha aggiunto Renzi che ha invitato il sindaco di Firenze Dario Nardella a chiedere al governo di fare un decreto legge per permettere l’abbattimento delle curve dell’impianto. “E’ follia che ci sia un vincolo della sovraintendenza sulle curve del ‘Franchi’ – ha spiegato Renzi -. Questa questione va chiusa entro luglio, è interesse del sindaco Nardella e del presidente del Consiglio Meloni farlo, e sono convinto che il governo un accordo lo voglia trovare. Se si continua così, si arriverà alla Corte dei Conti perché si stanno utilizzando i fondi del contribuente”.