Musetti-Tsitsipas in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Barcellona 2023

Lorenzo Musetti sfiderà Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. L’azzurro in queste ultime due settimane sta certamente aggiustando la sua prima parte negativa di stagione, mettendo in cascina vittorie e punti importanti. Il ritiro di Sinner gli ha poi spianato la strada verso il penultimo atto, al quale anche il numero cinque del mondo arriva senza aver faticato troppo contro De Minaur. Si tratta del quarto confronto diretto tra i due, con il greco in grado di imporsi in tutti e tre i precedenti. Il primo venne giocato ad Acapulco nel 2021, nel torneo che fece conoscere Lorenzo al grande pubblico, e Tsitsipas vinse lasciando quattro games al nostro. Poi i due si affrontarono sul rosso pochi mesi dopo a Lione, con vittoria in tre set del greco e infine la partita che tutti ricordano risalente allo scorso Roland Garros. Anche in questo caso sconfitta in rimonta per Lorenzo, che dopo essere stato avanti di due set si arrese al quinto.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Musetti e Tsitsipas scenderanno in campo nella giornata di sabato 22 aprile ad orario ancora da definire. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questo derby italiano offrendo una diretta testuale dell’incontro. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.