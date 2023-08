Dal Portogallo: fatta per il passaggio di Cabral dalla Fiorentina al Benfica

Arthur Cabral si prepara a lasciare la Fiorentina per approdare in Portogallo, al Benfica. Il centravanti della viola ha trovato l’accordo con il club lusitano e la trattativa ha viaggiato ad un ritmo spedito portando rapidamente alla fumata bianca. Le società sarebbero ai dettagli per chiudere l’affare.

Questa notizia è l’apertura dell’edizione online di ‘A Bola‘, secondo cui Cabral arriverà a Lisbona per 20 milioni di euro più 5 di bonus, la stessa cifra che il Benfica percepirà come ‘anticipo’ dal Paris St. Germain per il trasferimento in Francia dell’attaccante Gonçalo Ramos.