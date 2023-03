Musetti-Munar oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Santiago 2023

Lorenzo Musetti sfiderà Jaume Munar nel secondo turno dell’ATP 250 di Santiago 2023, in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Finora una trasferta sudamericana sul rosso da dimenticare per il numero due d’Italia, che ha subito due pesanti sconfitte nei tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. A Santiago, dove è la testa di serie numero uno del tabellone, ha la chance di salvare questa tourneé oltreoceano e anche guadagnare un minimo di fiducia, oltre che di punti, verso i due Masters 1000 sul cemento americano. La sfida non è affatto semplice, lo spagnolo è gran conoscitore della superficie e delle condizioni di gioco cilene, dato che partecipa ai tornei sudamericani ogni anno. Ci sono due precedenti, seppur abbastanza datati, ed entrambi hanno visto prevalere Munar.

Musetti e Munar scenderanno in campo oggi, mercoledì 1 marzo non prima delle ore 20:00 italiane.