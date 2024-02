Musetti-Griekspoor oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2024

Lorenzo Musetti sfiderà Tallon Griekspoor nel primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam 2024, torneo in programma sul cemento indoor olandese. Il tennista azzurro non sta vivendo un momento particolarmente positivo, tanto che non vince due match nello stesso torneo addirittura dallo scorso Atp 250 di Chengdu. Ci proverà dunque a Rotterdam, dove debutta contro il beniamino di casa Griekspoor, in campo con i favori del pronostico secondo i bookmakers. Nell’unico precedente, Musetti è stato sconfitto – nelle qualificazioni dell’Australian Open 2020 – ma potrà sicuramente dire la sua.

Musetti e Griekspoor scenderanno in campo oggi, lunedì 12 febbraio come terzo match sul centrale, non prima delle ore 19.30. La diretta televisiva del torneo di Rotterdam è affidata a Sky Sport, che seguirà l’evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Potrete in ogni caso tenere d’occhio sempre Sportface.it che seguirà il torneo olandese garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti (con un focus sugli italiani) per tutto l’arco della settimana.