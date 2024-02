Torneo di Viareggio 2024, Fiorentina e Sassuolo ok: travolte Stella Rossa e Galatasaray

di Mattia Zucchiatti 5

La Fiorentina inizia bene il suo Torneo di Viareggio 2024. Nella prima giornata della fase a gironi, la formazione viola ha battuto 4-1 i pari età della Stella Rossa. In evidenza Ofoma autore di una tripletta, prima del poker definitivo di Cuomo. La rete al 76′ di Tucker per i serbi serve solo a ridurre il punteggio. Ancora più netta è la vittoria dei nigeriani del Beyond Limits che superano 6-0 la Carrarese. Risultato largo anche per il Sassuolo che apre l’edizione nel migliore dei modi con un successo per 4-0 sul Galatasaray. Negri e Anastasini sbloccano il risultato. Nel finale la doppietta di Giyla chiude i giochi. Prima della gara, allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago, il calciatore dell’Empoli, Jacopo Fazzini ha letto il giuramento d’apertura del torneo.