Muchova-Rybakina stasera in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2023

Karolina Muchova affronterà Elena Rybakina nei quarti di finale del Wta 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. La giocatrice di passaporto kazako ormai è una solida realtà del circuito femminile, lo dimostrano sia i risultati che la classifica. Qui a ‘Tennis Paradise’ il cammino non è stato affatto semplice, costretta in particolare ad affrontare nei primi round tennista con un recente passato importante quali Kenin e Badosa. Ora dovrà però stare attenta ad una Muchova che quando il suo fisico non cede è in grado di esprimersi assolutamente ad ottimi livelli. C’è un precedente risalente al 2019, quando la ceca si impose agli Us Open.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Muchova e Rybakina scenderanno in campo oggi, giovedì 16 marzo, alle ore 19:00 italane. La copertura televisiva del torneo è affidata a SuperTennis, che potrebbe trasmettere il match sul canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra la ceca e la finalista degli ultimi Australian Open. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.