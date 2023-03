MotoGP, regolamento Sprint Race: come funziona, giri e punti

Il Mondiale 2023 di MotoGP si presenta con una grande novità: a partire dal Gran Premio del Portogallo, il sabato sarà caratterizzato dalla Sprint Race. Il nuovo format consisterà in una gara a distanza ridotta, sulla falsariga della Formula 1, in cui verrà assegnato un minor numero di punti. Tante, però, le differenze con le quattro ruote, a cominciare da quella principale: il piazzamento nella Sprint di MotoGP non influirà sulla griglia di partenza della gara di domenica. Rimarranno intatte, infatti, le qualifiche del sabato, che verranno però anticipate.

IL REGOLAMENTO – La durata della Sprint Race sarà della metà esatta rispetto alla gara. In caso il numero di giri alla domenica fosse dispari, l’arrotondamento sarà per difetto. A livello di tempo, quindi, la durata sarà di circa venti minuti. La griglia di partenza sarà la stessa della gara di domenica, decisa in base al risultato delle qualifiche.

IL PUNTEGGIO – Di seguito, ecco i punti assegnati in base all’ordine di arrivo: