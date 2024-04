MotoGP, pagelle sprint GP Americhe: Vinales da lode, miglior prestazione per Marquez

Maverick Vinales conquista la vittoria della gara sprint del Gran Premio delle Americhe. Il podio è completato da altri due spagnoli: Marc Marquez, che trova la sua miglior prestazione in Gresini, e Jorge Martin al momento leader del mondiale. Quarta piazza per un brillante Pedro Acosta, mentre rimane nell’ombra il ducatista e campione in carica Francesco Bagnaia.

VINALES: 10

Dopo un difficile Gran Premio di Portimao, lo scudiero dell’Aprilia conquista una meritata vittoria. ‘Batman’ scatta dalla pole e parte in fuga fin dai primi giri. Lo spagnolo rimane estraneo alle lotte alle sue spalle e, gestendo la gara nel migliore dei modi, trova il successo in questa ‘mini gara’ del sabato.

M. MARQUEZ: 9.5

Marc Marquez colleziona il suo miglior risultato da quando è approdato tra le file del team Gresini. Il pluricampione si difende dagli attacchi di Acosta e poi da quelli di Martin. Nonostante non riesca ad impensierire Vinales, si può dire soddisfatto della prestazione odierna.

MARTIN: 9.5

Ottima prestazione anche di Martin, che recupera lo svantaggio in pochi giri e si mette a caccia di Acosta. Insieme al connazionale, dà via ad una bella lotta, che termina con il sorpasso dell’uomo Prima Pramac. La conquista del podio risulta importante dal punto di vista della classifica per allungare.

ACOSTA: 9

L’ennesima buona prestazione di Acosta. Lo spagnolo della GasGas è protagonista, insieme a Marquez e a Martin, di un grande combattimento. Il giovane pilota viene poi superato da Martin e termina in quarta piazza, ma la sua è senza dubbio una grande sprint. Acosta si dimostra, ancora una volta, un ottimo acquisto per il paddock di MotoGP.

BAGNAIA: 5

Non il miglior sabato per Bagnaia, che parte male e finisce in zona punti per una sola posizione. La Ducati deve ancora comprendere se ci siano stati dei problemi alla moto, ma sicuramente lo scatto allo spegnimento dei semafori ha contribuito alla prestazione in ombra.