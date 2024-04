Pagelle Bologna-Monza 0-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Bologna-Monza 0-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Dall’Ara i felsinei fanno la partita e collezionano conclusioni, ma i brianzoli giocano un incontro molto intelligente, non perdendo mai compattezza e provando a ripartire in modo spavaldo. E’ così che fino agli ultimi minuti il punteggio è ancora a reti inviolate e non muta. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6, Lucumì 6.5, Beukema 6.5, Kristiansen 5.5; Aebischer 6, Freuler 6; Orsolini 7, Ferguson 6 (17’st Ndoye 6), Urbanski 5; Zirkzee 5. In panchina: Ravaglia, Ilic, Corazza, De Silvestri, Calafiori, Lykogiannis, Moro, Fabbian, El Azzouzi, Castro, Karlsson. Allenatore: Motta 6.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio 7; Birindelli 6, Pablo Marí 6, Izzo 6, A.Carboni 5 (23’st Pedro Pereira 6); Akpa-Akpro 6 (34’st Gagliardini sv), Bondo 5.5 (39’st Colombo sv); Colpani 5.5 (39’st V.Carboni sv), Pessina 6, Zerbin 5.5 (34′ st Maldini sv); Djuric 5.5. In panchina: Sorrentino, Gori, D’Ambrosio, Donati, Kyriakopoulos, Ciurria, Vignato. Allenatore: Palladino 6.

ARBITRO: La Penna di Roma 6

NOTE: striscione nella curva bolognese: “Lavorare è un diritto, vivere di più. Vicini alle famiglie colpite”. Un minuto di raccoglimento per le vittime di Suviana. Spettatori 26.903 (di cui 14.271 abbonati) per un incasso di 619.970 euro. Ammoniti: Orsolini, Akpa Akpro, Ferguson, Izzo, Beukema, Bondo, Birindelli, Ndoye. Angoli: 10-0 per il Bologna. Recupero: 1′; 5′.