MotoGP, pagelle qualifiche GP Valencia: vola Vinales, convince Bagnaia

Le pagelle delle qualifiche del Gran Premio di Valencia, in cui Maverick Vinales ha conquistato la pole position in 1:28.931. Alle sue spalle il contendente al titolo Francesco Bagnaia e Johann Zarco. Giornata difficile per Jorge Martin, solo sesto in griglia e con alcune noie alla moto. Si torna di nuovo in pista alle 15.00 per la Sprint Race e la lotta al mondiale tra il ducatista e il pilota Pramac.

VINALES: 10

Grande prestazione da parte di Vinales, che conquista così la pole position del Gran Premio di Valencia. Il crono di 1:28.931 coglie i più di sorpresa, mentre lo spagnolo fa sfrecciare la sua Aprilia imponendosi su tutti sulla pista di casa. Sta ora a lui riuscire a sfruttare la prima casella nella Sprint Race.

BAGNAIA: 9+

Il campione del mondo in carica, questo weekend è a caccia del secondo titolo, è costretto a passare dal Q1 dopo un venerdì difficile. Nella prima sessione vola, conquista la prima piazza e accede al Q2, dove riesce a convincere e mancare di poco la pole position. Per il ducatista era fondamentale rimanere davanti a Jorge Martin e ora punta a dare tutto nella Sprint e nel Gran Premio

ZARCO: 9

Grande terza piazza di Zarco, che chiude così la prima fila. Il pilota Pramac mette insieme un ottimo giro durante gli ultimi momenti disponibili prima dello scadere del tempo. Il terzo posto potrebbe rivelarsi fondamentale il pilota, a caccia del suo primo podio Sprint.

MILLER: 8.5

Importante prestazione di Miller, quarto in griglia e primo pilota della seconda fila. Una qualifica non da protagonista, ma che consente al pilota di rimanere vicino ai primi tre e forse di sperare nel podio.

MARTIN: 7.5

Giornata difficile per Martin, che nel bel mezzo delle qualifiche è costretto a cambiare moto per alcune difficoltà legate alle gomme, ma non ancora chiarite. Lo spagnolo si aggrappa alla sesta posizione e dovrà dare il massimo per sognare ancora nel titolo mondiale.