Gravina alla Lega Dilettanti: “Ultimi anni duri per il calcio, ma grazie a voi c’è sviluppo dei vivai”

“Senza di voi non ci può essere lo sviluppo dei vivai”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel suo intervento di saluti nella cerimonia di premiazione delle benemerenze della Lega Nazionali Dilettanti a Roma. “Questo riconoscimento deve rendervi orgogliosi – ha aggiunto il presidente della Federcalcio rivolgendosi alle società – E’ anche l’occasione per fare alcune riflessioni sullo stato di salute del nostro movimento, problematiche che dobbiamo affrontare e stiamo affrontando. E’ inutile nascondere che gli ultimi anni siano stati duri per il mondo del calcio, perché abbiamo affrontato una pandemia da Covid-19 che purtroppo ha costretto soprattutto la base del calcio a tanti sacrifici per la tutela degli addetti ai lavori e degli atleti. Poi c’è stata l’entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma dello sport”.

E Gravina soffermandosi sulla riforma ha concluso: “Rimane una ricerca continua di un equilibrio sul quale dobbiamo interrogarci. E devo dire i continui impegni e rapporti di stretta collaborazione con la Lnd e il presidente Abete sono stati un modo per poter cercare insieme adeguamenti normativi per attenuare effetti devastanti di una riforma alla quale non eravamo pronti e per la quale ancora oggi cerchiamo di individuare un equilibrio che possa evitare danni disastrosi nel mondo del calcio”.