Motogp, pagelle GP Valencia: Bagnaia di nuovo iridato, Di Giannantonio da sogno

Francesco Bagnaia vince il GP di Valencia e conquista il suo secondo titolo mondiale. Alle sue spalle, completano il podio un grande Di Giannantonio e un buon Zarco. Giornata tremenda per Jorge Martin, a terra al giro 6 e deluso da una corsa al titolo che aveva mantenuto in vita per diversi mesi.

BAGNAIA: 10

Francesco Bagnaia vince Gran Premio e titolo mondiale, concludendo il 2023 nel migliore dei modi. Il pilota Ducati, messo in dubbio diverse volte nel corso delle ultime gare e tallonato da Martin, viene incoronato due volte campione del mondo. In gara, rimonta sulle KTM e sfrutta le cadute e gli errori avversari per salire sul gradino più alto.

DI GIANNANTONIO: 9.5

Finale da sogno per Fabio Di Giannantonio, che mette un punto fermo al suo viaggio in Gresini con una medaglia d’argento. L’italiano, in volata, cerca anche la vittoria, ma Bagnaia resiste. Il 49 può comunque dirsi contento, dopo un finale di stagione inaspettatamente buono.

ZARCO: 9

Buona gara di Zarco, che in alcuni momenti sembra addirittura avere la possibilità di giocarsi la vittoria. Lo scudiero Pramac, sul finale, perde la posizione su Di Giannantonio e conclude il 2023 sul gradino più basso del podio.

BINDER: 7.5

Un Gran Premio di alti e bassi per Binder, che per alcune tornate si trova anche in vetta alla classifica. Il pilota KTM perde però la leadership a seguito di un errore, che lo costringe a rimontare e manca così il podio.

MARTIN: 6

Lo spagnolo si impegna con anima e cuore per rincorrere il sogno del titolo, ma dopo l’errore durante l’inseguimento di Bagnaia, si innervosisce e finisce nella ghiaia. Martin conclude con un ritiro un’ottima stagione, con la consapevolezza di aver dato tutto ma l’amaro in bocca per aver potuto soltanto sfiorare il mondiale.