MotoGP, ordine di arrivo e classifica prove libere 2 GP Portogallo 2023: record della pista per Miller, Bagnaia 3°

Record della pista per Jack Miller, che con la sua KTM sfreccia in 1:37.709 sul circuito di Portimao e ottiene il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP del Portogallo 2023 di MotoGP. L’australiano precede Maverick Vinales e Pecco Bagnaia, terzo a 147 millesimi. Bene Luca Marini e Marco Bezzecchi, rispettivamente quarto e ottavo ma entrambi qualificati al Q2. Sospiro di sollievo per Enea Bastianini, che ottiene l’ultimo tempo disponibile, mentre Marc Marquez dovrà disputare il Q1. Di seguito la top-10 delle libere 2.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2

1 Miller 1:37.709

2 Viñales +0.037

3 Bagnaia +0.147

4 Marini +0.190

5 Martín +0.282

6 Quartararo +0.306

7 Zarco +0.403

8 Bezzecchi +0.449

9 A. Espargaró +0.544

10 Bastianini +0.547