Bayern Monaco, ufficiale: esonerato Nagelsmann, al suo posto Tuchel

Adesso è ufficiale. Il Bayern Monaco ha deciso, fulmine a ciel sereno, di esonerare l’allenatore Julian Nagelsmann, approfittando della pausa per le nazionali. Alla base dell’esonero, il fatto che in classifica in Bundesliga la corazzata bavarese da tutta la stagione si trovi alle spalle del Borussia Dortmund (in precedenza dietro all’Union Berlino), mentre in Champions League la squadra si è ben comportata eliminando il Psg. Il sostituto, come comunicato dal club, sarà Thomas Tuchel: “L’FC Bayern Monaco ha esonerato l’allenatore Julian Nagelsmann. Questa decisione è stata presa dal CEO Oliver Kahn e dal membro del consiglio per lo sport Hasan Salihamidžić in consultazione con il presidente del club Herbert Hainer. Nagelsmann sarà sostituito da Thomas Tuchel. Tuchel firmerà un contratto fino al 30 giugno 2025 e lunedì supervisionerà per la prima volta l’allenamento della squadra”.