MotoGP, Marquez: “Addio alla Honda? Era in gioco la mia salute mentale”

Marc Marquez, pilota della Gresini Racing, racconta ai microfoni di TNT Sports la decisione di lasciare la Honda dopo undici anni e sei titoli mondiali: “Lasciare la Honda è stata una decisione difficile e non ho ascoltato il mio cuore. Pensavo solo a cosa fosse meglio per il mio futuro e al fatto che avrei voluto essere un pilota della MotoGP per molti altri anni. Honda è stata la squadra della mia vita , della mia carriera. È stato molto difficile lasciare i miei meccanici, i miei tecnici e gli sponsor, ma ho detto loro che se avessi fatto un altro anno con la squadra avrei finito la mia carriera perché sarebbe stata in gioco la mia salute mentale”. Sull’avventura in Gresini: “Mi sto divertendo. Passare un fine settimana pensando di essere tra i primi 10 non è la stessa cosa che lottare per la Top 5 o per il podio. È il motivo principale per cui ho preso la decisione di cambiare squadra, per rispondere a me stesso anche se Ero ancora competitivo, mi sono risposto, sono di nuovo competitivo. Un’altra cosa è essere ancora più competitivo per lottare per il titolo. In questo momento sono contento perché posso lottare per le prime cinque posizioni con i migliori“. Sul mercato e la possibilità di rinnovo: “Onestamente penso che quest’anno il mercato sarà più emozionante e ci vorrà più tempo per firmare i contratti e tutto il resto. Ogni casa ha già ingaggiato i migliori piloti . Ducati ha ingaggiato Pecco Bagnaia. Yamaha, Fabio Quartararo. La prossima sarà Aprilia , che manterrà uno dei due (Maverick Viñales o Aleix Espargaró). Aspetteranno per scegliere un secondo pilota. E, da parte mia, non ho parlato con nessuno del mio futuro dove potrà guadagnare più forza i primo obiettivo, che era divertirmi, l’ho già raggiunto e da lì, prima o poi, inizierò a parlare con le squadre. Per me tutte le porte sono aperte. Il fatto è che più sei veloce in pista, più porte si apriranno per te. Questo è il mio obiettivo. In questo momento sono in una posizione diversa perché ora mi sto divertendo , mi sento competitivo e voglio continuare a divertirmi, sono aperto ad ascoltare tutti.”