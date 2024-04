‘Legends-Ci vediamo a Napoli’, Maradona jr ospite di Jolanda De Rienzo. Con Renica e Di Fusco l’analisi del ko di Empoli

La sconfitta contro l’Empoli ha sancito la resa del Napoli. La deludente stagione post scudetto sta volgendo al termine e, con la possibilità di andare in Champions League ormai sfumata, gli azzurri sperano di chiudere con la qualificazione all’Europa League o, nella peggiore delle ipotesi, alla Conference League. Il futuro dei campioni d’Italia, la prossima sfida contro la Roma e tanti altri saranno i temi dell’undicesima puntata di ‘Legends – Ci vediamo a Napoli’, serie prodotta dalla Media Company Nexting e da Sportface che va in onda su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), in replica su Napoflix (canale 86 del digitale terrestre) e on demand sulla piattaforma Sportface TV (tv.sportface.it).

L’episodio è in programma mercoledì 24 aprile alle ore 20:00 e vedrà la padrona di casa, Jolanda De Rienzo, assieme ai suoi compagni di viaggio, Alessandro Renica e Raffaele Di Fusco, accogliere due ospiti d’eccezione: Diego Armando Maradona Junior, figlio del compianto campione argentino, e l’ex centrocampista azzurro Francesco Romano. Sarà una puntata all’insegna dell’amarcord, in cui, oltre ai temi dell’attualità, si parlerà dell’indimenticabile capitano e numero 10. Ad impreziosire ulteriormente un episodio carico di nostalgia anche un altro grande ex campione del Napoli, che interverrà in collegamento.

“La sconfitta di Empoli non ci voleva. È stata figlia della solita disattenzione difensiva che, ancora una volta, si conferma il problema per cui non si è riusciti a trovare la via giusta e una frequenza di risultati per andare in Champions. Vedremo cosa succederà con la Roma, gara nella quale, nonostante tutto, un risultato positivo potrebbe rilanciare il Napoli per un posto in Europa. E le possibilità ci sono, perché la squadra è forte. Parleremo di questo ma anche dei tanti ricordi sul nostro grande capitano, alcune vere e proprie chicche, che non tutti conoscono, nel corso di una puntata da non perdere”. Queste le parole di Alessandro Renica.

“Purtroppo la gara di Empoli ha confermato come la massima aspirazione del Napoli possa essere la qualificazione in Conference League. E d’altronde tre allenatori in una stagione sono il sintomo di un malessere evidente. Tre allenatori li cambiano le squadre che lottano per la salvezza. E di questo c’è solo un responsabile. Parlare di Maradona in questa nostra puntata amarcord ci farà molto piacere, ma ci darà anche molta tristezza, come ogni volta in cui parliamo del nostro grande capitano”. Questo il commento di Raffaele Di Fusco.