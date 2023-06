MotoGP Italia 2023, A. Espargaro: “Farò il massimo stringendo i denti”

Il pilota dell’Aprilia, Aleix Espargaro, ha parlato dopo il primo giorno di prove libere al Mugello per il Gran Premio di MotoGP 2023 d’Italia. Ecco le sue parole: “Innanzitutto voglio chiedere scusa alla squadra. So quanto sia importante questa gara per loro e la caduta in bici di ieri, dovuta alla mia distrazione, non è stata certo il miglior inizio di weekend. Ho fatto e farò di tutto per ottenere il massimo, stringendo i denti e sopportando il dolore al tallone che, purtroppo, è piuttosto importante. Questa mattina ho fatto pochi giri, poi abbiamo trattato il piede e nel pomeriggio, seppur limitato, sono riuscito a lavorare”.

E ancora: “Credo che il nostro giro veloce sarebbe potuto essere anche migliore: nel primo tentativo ho fatto un errore, nel secondo ho trovato bandiere gialle e nel terzo ho fatto il mio best. Ora punto a riposare, diminuire l’infiammazione e farmi trovare nelle migliori condizioni possibili per domani”.

Così il suo compagno di squadra, Maverick Vinales: “Sicuramente possiamo migliorare ma non sono preoccupato. Mi trovo bene, alla fine abbiamo mancato la Q2 per un soffio, dopo aver avuto molti problemi con il chattering nei tentativi di giro veloce. Non ho trovato il feeling giusto con la gomma, ma se con questi problemi ci sono mancati pochi millesimi per la top-10 e siamo a 4 decimi dalla pole, devo restare tranquillo. Abbiamo tutte le opportunità per correggere la tendenza e fare un buon lavoro domani”.