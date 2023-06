Mondiale Under 20 2023, ascolti semifinale Italia-Corea del Sud: 700mila spettatori davanti alla tv

Ascolti tv importanti per Italia-Corea del Sud, semifinale del Mondiale Under 2023 in Argentina. Gli Azzurrini si sono qualificati per la Finalissima grazie ai gol di Casadei e Pafundi e nel farlo hanno tenuto incollati al televisore l 5,83% di share (755mila spettatori) nel primo tempo, cresciuto all’11,50% (763mila spettatori) nella ripresa. Adesso l’appuntamento è per domenica alle ore 23 italiane quando di fronte ci sarà l’Uruguay: le due squadre scenderanno in campo allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di La Plata per un vero e proprio appuntamento con la storia.