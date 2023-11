MotoGP GP Valencia, Zarco: “Sono contento, punto al primo podio Sprint”

MOTO

Le parole di Johann Zarco dopo la terza piazza conquistata nelle qualifiche del Gran Premio di Valencia: “È la prima fila del 2023: le scorse stagioni ero più veloce in qualifica, ma quest’anno è stato più difficile per me. Contentissimo di essere terzo, ora ho la possibilità di fare il mio primo podio in una Sprint. Martin non è in prima fila, ma sono certo che sarà competitivo in gara. Il lavoro di squadra è complicato da preparare prima; semplicemente si improvvisa. Gomma? Per la Sprint penso che useremo la soft“.