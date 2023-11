25 novembre, Panatta: “Nel mio club corso di autodifesa gratuito per le donne”

Le parole di Adriano Panatta in occasione del 25 novembre, giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne: “Il femminicidio è oggi una piaga gravissima della nostra società. Ognuno di noi nel suo piccolo deve fare qualcosa di concreto, che va oltre all’espressione di solidarietà e alla negazione del sopruso e della violenza. Per questo motivo ho deciso di avviare nel mio club di Treviso un corso gratuito di autodifesa per tutte le donne. In situazioni di pericolo in cui si è da soli davanti all’aggressore è importante sapere come agire per difendersi in attesa che arrivino le forze dell’ordine. Serve reagire e serve soprattutto attivarsi, ciascuno con la propria buona volontà. mettendo in campo qualcosa che possa servire per contrastare la violenza di genere. L’Adriano Panatta Racquet Club dice no a qualunque forma di violenza contro le donne”.