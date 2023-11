MotoGP GP Qatar, Bagnaia: “Sono soddisfatto, puntiamo alla pole position”

Le parole di Francesco Bagnaia dopo l’ottava posizione conquistata nelle prove libere del Gran Premio del Qatar: “Sono soddisfatto della giornata di oggi: entrare nella top ten è sempre l’obiettivo principale del venerdì e in generale il feeling con la mia moto è buono. Domani dovremo cercare di capire meglio la scelta della gomma anteriore, che sembra essere l’aspetto più critico di questo fine settimana. Oggi era piuttosto difficile lavorare a causa delle condizioni del tracciato, ma penso che il grip dell’asfalto migliorerà molto domani. Nella prima sessione mi sono sentito subito a mio agio e siamo stati molto competitivi con le gomme usate. Questa sera invece ho provato diverse gomme e la moto ha sempre funzionato bene. Abbiamo il potenziale per puntare alla pole position domani: qui sarà davvero importante poter partire dalla prima fila“.

Parla ai microfoni anche Enea Bastianini, costretto a partecipare alla Q1 dopo che il suo miglior tempo è stato cancellato: “Sono piuttosto arrabbiato perché ho perso uno dei miei giri buoni a causa di una bandiera gialla. Con la gomma soft puoi fare al massimo uno o due tentativi, ma nel primo ho preso la bandiera e nel secondo Miller è caduto davanti a me e ho dovuto chiudere il gas. Ho provato a fare un terzo giro, ma la moto scivolava molto. Il feeling non è lo stesso della Malesia, ma anche gli altri piloti Ducati stanno avendo qualche problema ed è stata una giornata un po’ difficile per tutti. Il giro che mi è stato tolto sarebbe stato sufficiente per riuscire ad entrare in Q2, ma siamo stati sfortunati. Domani cercheremo di adattarci meglio alle condizioni della pista, che penso saranno comunque migliori rispetto ad oggi“.