Basket, Eurolega 2023/2024: il Panathinaikos ha la meglio sulla Virtus Bologna per 90-76

Il Panathinaikos ha la meglio sulla Virtus Bologna per 90-76. Nel match valido per l’Eurolega 2023/2024, i padroni di casa riescono ad aggiudicarsi la vittoria, dopo un’intensa partita in cui i bolognesi si sono dimostrati reattivi e pericolosi. Ora, la formazione italiana dovrà pensare al campionato, dove incontrerà la Roma.

I primi minuti di gioco aprono le danze di una partita intensa. Durante il primo quarto, il Panathinaikos e la Virtus si combattono il vantaggio a suon di sorpassi e controsorpassi. Dopo questa prima fase, i padroni di casa prendono il largo, nonostante i bolognesi si dimostrino reattivi. Al termine dei primi dieci minuti di gioco, la formazione greca è avanti 21-15. Nel secondo quarto, il Panathinaikos rimane in vantaggio per tutti i dieci minuti. Bologna si avvicina, ma non trova mai la reale possibilità di pareggiare e superare gli avversari. Quando si va a riposo alla fine del primo tempo, il tabellone segna 45-42. Al ritorno in campo, la Virtus è capace di leggere la partita alla perfezione e sfruttando i punti deboli del Panathinaikos riesce a portarsi avanti di qualche punto. Dopo una serie di duelli per combattersi il vantaggio, la squadra italiana crea un gap che permette ai giocatori di trovare respiro. Negli ultimi secondi disponibili, il Panathinaikos si fa nuovamente pericoloso e a dieci minuti dal termine della partita, il punteggio è di 62-63. Nell’ultimo parziale, il Panathinaikos prende il largo e guadagna un ampio vantaggio. I cestisti della squadra italiana soffrono la stanchezza fisica e sul finale commettono diversi falli. Al fischio finale, i greci sono ampiamente avanti e conquistano la vittoria casalinga per 90-76.