MotoGP, GP Portogallo: griglia di partenza e risultati qualifiche, Bastianini in pole

La MotoGP scende in pista sul circuito di Portimao, in Portogallo, per disputare la sessione di qualifiche nel secondo Gran Premio del motomondiale 2024. Il risultato delle qualifiche deciderà l’ordine di partenza della gara sprint e poi della corsa di domenica. Prima però di assistere al Q2, serve passare per il Q1 e trovare gli ultimi due partecipanti alla seconda sessione. Dopo dieci minuti in pista, sono Alex Marquez e Pedro Acosta a superare il taglio per la seconda metà di qualifiche. Nel Q2, è Enea Bastianini a siglare la pole position, tornando in prima posizione dopo diverso tempo. Seconda posizione per Maverick Vinales, non al top della condizione fisica a causa di un’influenza che lo ha colpito in questi giorni. La prima fila è completata dalla Pramac di Jorge Martin, seguito poi da Francesco Bagnaia, quarto.

E. Bastianini M. Vinales J. Martin F. Bagnaia J. Miller M. Bezzecchi P. Acosta M. Marquez F. Quartararo B. Binder A. Rins A. Marquez A. Espargaro F. Di Giannantonio M. Oliveira – R. Fernandez – F. Morbidelli – A. Fernandez – J. Zarco – J. Mir – T. Nakagami L. Marini