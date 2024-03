MotoGP GP Portogallo, Bastianini: “Ero fiducioso, nella Sprint penso di poter fare bene”

Il pole sitter del Gran Premio del Portogallo Enea Bastianini, scudiero della Ducati, commenta ai microfoni di Sky Sport le qualifiche: “Vista la giornata di ieri, ero fiducioso di poter essere veloce nel time attack. Anche nella Sprint di oggi penso di poter far bene. Mi sono trovato da subito molto bene con la nuova moto e fisicamente mi sento apposto. Siamo solo alla prima fase, mentre più tardi toccherà concretizzare il risultato. La sprint sarà molto veloce e dovrò dare il 100% per tutti i dodici i giri“. La parola passa poi a Maverick Vinales dell’Aprilia, secondo nonostante la condizione fisica complessa: “È andata bene e sono abbastanza contento. Ieri stavo male, ma mi sono trascinato in moto perché era importante per il team avere i dati. Siamo abbastanza apposto con la moto anche se la Sprint non sarà semplice. La mia condizione fisica non sarà un problema, perché oggi sto meglio“. Parla infine Jorge Martin, che con la sua Prima Pramac chiude la prima fila: “Con il setting della moto non mi trovo ancora benissimo, ma sono comunque competitivo. Il mio passo gara è uno dei più forti: mi trovo benissimo soprattutto con la gomma media usata. Soffro più il time attack rispetto al passo gara, ma comunque la prima era l’obiettivo di stamattina. Per la gara lunga ho già fatto bei tempi con gomme che avevano venti giri sopra. Per la Sprint vedremo come andrà: le gomme, soprattutto la soft, non durano molto e andranno gestite“.